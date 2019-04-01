Орловцев приглашают на гала-концерт фестиваля «Моя Россия-2019» (12+)

3 апреля в 15.00 в концертном зале Орловского государственного института культуры состоится гала-концерт и церемония награждения лауреатов VI открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия — 2019» (12+).

Участниками гала-концерта станут студенты образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, молодые исполнители патриотической песни, жители города Орла, иногородние участники в возрасте от 14 до 35 лет, которые представят зрительному залу лучшие конкурсные номера.

VI открытый городской фестиваль патриотической песни «Моя Россия — 2019» проходил в Орле с 28 февраля по 2 марта. В нем приняли участие более 150 исполнителей. После нескольких отборочных туров 37 из них получили возможность бороться за звание победителя в разных возрастных категориях в номинациях «Соло» и «Ансамбль».

По информации администрации г. Орла