4 октября 2018



Орловцев приглашают на открытый турнир по боксу среди женщин (16+)

Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации Орла и Орловская областная федерация бокса приглашают орловчан на открытый турнир по боксу «Осенний вызов» среди женщин (16+). Торжественное открытие мероприятия состоится завтра, 5 октября, в 14.00 в спортивном центре ТМК «Гринн», с 14.30 начнутся бои. 6 октября соревнования начнутся с 12.00.

В соревнованиях примут участие 120 спортсменов из сборных команд Калуги, Белгорода, Брянска, Курска, Тулы, Карачева, Железногорска, Старого Оскола, Орла и Орловской области, информирует администрация города Орла.

 

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Опубликовано 04 Окт 2018 в 14:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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