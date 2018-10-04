Орловцев приглашают на открытый турнир по боксу среди женщин (16+)

Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации Орла и Орловская областная федерация бокса приглашают орловчан на открытый турнир по боксу «Осенний вызов» среди женщин (16+). Торжественное открытие мероприятия состоится завтра, 5 октября, в 14.00 в спортивном центре ТМК «Гринн», с 14.30 начнутся бои. 6 октября соревнования начнутся с 12.00.

В соревнованиях примут участие 120 спортсменов из сборных команд Калуги, Белгорода, Брянска, Курска, Тулы, Карачева, Железногорска, Старого Оскола, Орла и Орловской области, информирует администрация города Орла.