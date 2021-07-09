9 июля 2021



Орловцев приглашают помочь кинологам

В соцсетях появилось удивительное объявление — кинологическая группа поисково-спасательной службы ищет помощников (в качестве статистов) в подготовке служебных собак. Эти животные работают на реальных поисково-спасательных работах и являются верными помощниками в деле поиска людей. Дрессировка собак ПСС проходят, как в будни дни, так и в выходные.

«Статисты» — это те люди, которые являются «»пострадавшими»» и самые важные участники дрессировки поисково-спасательной собаки. Именно от них зависит, как собака будет работать в реальных условиях. В качестве волонтеров приглашают всех желающих принять участие в обучении.

Известно, что собак будут учить с помощью волонтеров поиску людей потерявшихся в лесу, а также поиску пострадавших на техногенном завале. Все детали можно узнать в соцсетях в группах ПСС.

 

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Опубликовано 09 Июл 2021 в 16:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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