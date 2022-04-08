Орловцев приглашают принять участие в форуме проектных инициатив «Сильные идеи для нового времени»

Проект направлен на поиск смелых и креативных идей и решений, которые способны внести значимый вклад в развитие страны и помочь в достижении национальных целей. Проводит его Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом «Росконгресс».

Жители Орловской области могут предложить свои уникальные идеи или рассказать об опыте внедрения успешной региональной практики, получить обратную связь от экспертов, найти единомышленников для реализации собственных проектов.

Сбор идей продлится до 22 апреля текущего года на крауд-платформе форума https://ideas.roscongress.org/

По итогам экспертное сообщество определит 1000 самых интересных идей по 7 номинациям форума, затем из них выберут 100 лучших, готовых к внедрению в субъектах Российской Федерации.

Финальная точка форума пройдет летом 2022 года. 10 идей, которые получат наибольшее одобрение экспертной группы, будут представлены Владимиру Путину. Подробнее с направлениями и сроками конкурса можно ознакомиться на крауд-платформе форума.