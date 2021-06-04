4 июня 2021



Орловцев приглашают принять участие в конкурсе «Покажи Россию»

Орловцев пригласили поучаствовать в туристическом конкурсе «Покажи Россию», который призван развивать внутренний туризм и рассказать всем о самых лучших региональных туристских направлениях. Возрастных и прочих ограничений к участникам не предъявляют.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо снять видео с рассказом о своей малой родине и её достопримечательностях, объектах показа, музеях, кафе, местной кухне и до 18 июля выложить ролик на свой странице в TikTok с хэштегом #ПокажиРоссию.

1 августа в аккаунте @russia.travel.official в TikTok выберут авторов 27 лучших роликов. Главным призом станет сертификат на путешествие в Кабардино-Балкарию. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте конкурса.

 

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Опубликовано 04 Июн 2021 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 51

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