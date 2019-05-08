Орловцев приглашают принять участие в пробеге вокруг «серого дома»

9 мая администрация города Орла приглашает орловчан к участию в легкоатлетическом пробеге на разные дистанции.

Пробег стартует в 13.30. Первый маршрут — на 600 метров, вокруг здания областной администрации.

В 13.40 с ул. Ленина стартуют спортсмены, выбравшие дистанцию в 1 км. Маршрут пройдет через улицы Максима Горького, Пионерскую, Салтыкова-Щедрина, финиш — на площади Ленина.

Дистанция в 2 км — от площади Ленина по улицам Максима Горького, Красноармейской, Салтыкова-Щедрина, завершится на площади Ленина. Старт — в 13.50.

С 14.20 по этому же маршруту состоится забег на 4 км, в два круга.

К участию приглашаются все желающие, имеющие медицинский допуск. Победителей и призеров соревнований наградят грамотами и призами.