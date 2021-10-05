5 октября 2021



Орловцев приглашают пройти бесплатное онлайн-обучение цифровым навыкам

Интересная возможность появилась у орловцев благодаря реализации социальной инициативы «ПРОНАВЫКИ». Проект — это сборник бесплатных курсов обучения по востребованным на рынке труда цифровым навыкам и профессиям. Цель программы — расширение возможностей непрерывного профессионального образования для всех категорий граждан.

На сайте проекта пронавыки.рф представлены 30 онлайн-курсов по востребованным профессиональным, гибким и цифровым навыкам. Все курсы выполнены в формате видеоуроков и доступны в любое время без ограничения по количеству участников и просмотров. Можно пройти любое количество курсов. При этом особое внимание уделяется незащищенным слоям населения. Контент и интерфейс сайта проекта учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху.

В рамках программы можно просмотреть курсы по основам таких профессий как графический дизайнер, ИТ-Администратор, менеджер по продажам, аналитик данных, менеджер проектов, интернет-маркетолог.

Социальная инициатива «ПРОНАВЫКИ» стартовала в апреле 2021 года. За пять месяцев со старта программы сайт пронавыки.рф посетили более 80 000 человек из всех регионов России, в том числе более 400 человек из Орловской области.

На сегодняшний день в рамках социальной инициативы «ПРОНАВЫКИ» помимо курсов по востребованным навыкам запущено направление, ориентированное на улучшение карьерных возможностей участников проекта в регионах их проживания.

Каждый участник, пройдя обучение по одному из профессиональных направлений, имеет право получить бесплатную карьерную консультацию от опытных HR-экспертов. Они окажут помощь в построение плана карьерных возможностей, в составлении резюме и сопроводительного письма потенциальному работодателю, а также помощь в подборе вакансий и подготовке к собеседованию. В результате реализации программы до конца 2021 года планируется оказать помощь в карьерном развитии и трудоустройстве не менее 800 участникам программы «ПРОНАВЫКИ», в том числе из незащищенных слоев населения, людей с инвалидностью, а также лиц, потерявших работу в результате событий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, — отметили в пресс-службе обладминистрации.

 

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Опубликовано 05 Окт 2021 в 17:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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