4 мая 2022



Орловцев приглашают провести «Всероссийский день без сетей» (16+)

Масштабная экологическая акция «Всероссийский день без сетей» пройдет в мае. В ней примут участие инспекторский состав рыбоохраны, рыболовы-любители, представители органов власти Орловской области, общественные объединения.

Мероприятие направлено на изъятие из водных объектов брошенных, бесхозных, незаконно установленных орудий лова.

Орловцев приглашают присоединиться к акции. 20 мая в 11.00 все желающие могут принять участие в акции на реке Оке.

Сбор участников: 20 мая в 11.00 на Спасательной станции МЧС в Орле по адресу ул. Левый Берег реки Оки, 63А.

 

Экономика нас кормит
Орловских предпринимателей научат вести «эффективные переговоры»
Около 200 пострадавших на работе орловцев смогут поправить здоровье за счет ФСС
Опубликовано 04 мая 2022 в 14:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"