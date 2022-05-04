Орловцев приглашают провести «Всероссийский день без сетей» (16+)

Масштабная экологическая акция «Всероссийский день без сетей» пройдет в мае. В ней примут участие инспекторский состав рыбоохраны, рыболовы-любители, представители органов власти Орловской области, общественные объединения.

Мероприятие направлено на изъятие из водных объектов брошенных, бесхозных, незаконно установленных орудий лова.

Орловцев приглашают присоединиться к акции. 20 мая в 11.00 все желающие могут принять участие в акции на реке Оке.

Сбор участников: 20 мая в 11.00 на Спасательной станции МЧС в Орле по адресу ул. Левый Берег реки Оки, 63А.