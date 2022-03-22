22 марта 2022



Орловцев пригласили на бесплатный концерт хора Валаамского монастыря (6+)

Хор Валаамского монастыря выступит с концертом в Орле сразу после Пасхального воскресенья, 25 апреля в 19.00 на площади имени Ленина. Вход бесплатный для всех желающих. Концертная программа рассчитана на полтора часа.
Хор Валаамского монастыря является уникальным творческим коллективом. Музыканты не только участвуют во всех богослужениях, совершаемых на Валааме Патриархом Московским и всея Руси и на подворье Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге, но и гастролируют с концертами по России и миру. Художественный руководитель хора — Александр Бордак.

В этот же день, 25 апреля, в Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка, посвященная памяти Архимандрита Мефодия — игумена Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Посетители выставки смогут осмотреть фотоработы и узнать о монашеском образе жизни знаменитого острова и работе научно-исследовательского проекта 1XPEDITION. В экспозиции также будут представлены предметы времен советско-финской войны и артефакты с затонувшего парохода «Valamon luostari», поднятые во время экспедиций орловского клуба дайверов «Диво».

 

Самодеятельные артисты из Орловской области поучаствуют в «Поединке хоров»
Грипп и ОРВИ продолжают шествие по Орловщине
В Орловской области от клещей пострадали 226 человек
Опубликовано 22 Мар 2022 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"