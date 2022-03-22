Орловцев пригласили на бесплатный концерт хора Валаамского монастыря (6+)

Хор Валаамского монастыря выступит с концертом в Орле сразу после Пасхального воскресенья, 25 апреля в 19.00 на площади имени Ленина. Вход бесплатный для всех желающих. Концертная программа рассчитана на полтора часа.

Хор Валаамского монастыря является уникальным творческим коллективом. Музыканты не только участвуют во всех богослужениях, совершаемых на Валааме Патриархом Московским и всея Руси и на подворье Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге, но и гастролируют с концертами по России и миру. Художественный руководитель хора — Александр Бордак.

В этот же день, 25 апреля, в Орловском краеведческом музее откроется фотовыставка, посвященная памяти Архимандрита Мефодия — игумена Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Посетители выставки смогут осмотреть фотоработы и узнать о монашеском образе жизни знаменитого острова и работе научно-исследовательского проекта 1XPEDITION. В экспозиции также будут представлены предметы времен советско-финской войны и артефакты с затонувшего парохода «Valamon luostari», поднятые во время экспедиций орловского клуба дайверов «Диво».