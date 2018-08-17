17 августа 2018



Орловцев пригласили на большие конные соревнования (12+)

В воскресенье, 19 августа Орловский ипподром разыграет главные традиционные призы сезона 2018 года. Испытания племенных рысистых лошадей начнутся в 12:00 на улице Высоковольтной, д. 6.

В частности, по традиции будет разыгран приз «Талантливого», приз «Гибрида», приз «Элиты», большой Орловский четырехлетний приз «Дерби». Вход на состязания свободный. К услугам посетителей будет прокат на лошадях и кафе. Если пойдете с детьми — захватите малышам еду, которая не портится на жаре и обязательно головные уборы. И, конечно же, не забудьте побольше воды — погода обещает быть жаркой.

 

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Опубликовано 17 Авг 2018 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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