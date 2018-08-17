Орловцев пригласили на большие конные соревнования (12+)

В воскресенье, 19 августа Орловский ипподром разыграет главные традиционные призы сезона 2018 года. Испытания племенных рысистых лошадей начнутся в 12:00 на улице Высоковольтной, д. 6.

В частности, по традиции будет разыгран приз «Талантливого», приз «Гибрида», приз «Элиты», большой Орловский четырехлетний приз «Дерби». Вход на состязания свободный. К услугам посетителей будет прокат на лошадях и кафе. Если пойдете с детьми — захватите малышам еду, которая не портится на жаре и обязательно головные уборы. И, конечно же, не забудьте побольше воды — погода обещает быть жаркой.