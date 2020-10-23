Орловцев пригласили на большой этнографический диктант

В этом году международная просветительская акция состоится в пятый раз. Диктант проводится с 3 по 8 ноября в онлайн-формате. Диктант привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия, он позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

Задания будут опубликованы в 00.01 3 ноября 2020 года (по московскому времени) на официальном сайте акции.

Задания диктанта оформлены в виде теста, они разделены на две части: 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде. В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

У каждого субъекта Российской Федерации есть возможность организовать одну уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона.

Отметим, за годы проведения акции ее участниками стали около 1,2 млн человек из 46 стран. Подробная информация размещена на официальном сайте акции: www.miretno.ru. Официальная группа ВКонтакте.