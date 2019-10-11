11 октября 2019



Орловцев пригласили на «Большой этнографический диктант»

Акция запланирована на 1 ноября и будет проводиться во всех регионах России и за рубежом.  Участниками диктанта могут стать все желающие независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет — достаточно знать русский язык.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте акции www.miretno.ru с 1 по 4 ноября 2019 года будет организовано онлайн-тестирование. Правильные ответы будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.

Как пояснили в пресс-службе облправительства, в нашей стране масштабная акция проводится уже четвертый год подряд. В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В Орловской области акцию поддержали порядка 300 участников. Диктант пройдет на базе опорного вуза в Орле по адресу: ул. Комсомольская, д. 41, корпус № 3. Начало в 11:00.

 

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Опубликовано 11 Окт 2019 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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