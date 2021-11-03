Орловцев пригласили на «Этнографический диктант»

С сегодняшнего дня и до 7 ноября 2021 года в онлайн формате проходит Международная акция «Большой этнографический диктант», которая традиционно приурочена к празднованию Дня народного единства.

Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Пройти диктант может любой желающий на сайте https://miretno.ru/

Задания диктанта оформлены в виде теста. Тест состоит из 30 вопросов, включая:

— 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

— 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации;

— 30 вопросов – зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами Российской Федерации.

Время прохождения диктанта — 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.