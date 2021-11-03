3 ноября 2021



Орловцев пригласили на «Этнографический диктант»

С сегодняшнего дня и до 7 ноября 2021 года в онлайн формате проходит Международная акция «Большой этнографический диктант», которая традиционно приурочена к празднованию Дня народного единства.

Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Пройти диктант может любой желающий на сайте https://miretno.ru/

Задания диктанта оформлены в виде теста. Тест состоит из 30 вопросов, включая:
— 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;
— 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации;
— 30 вопросов – зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами Российской Федерации.
Время прохождения диктанта — 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

 

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Опубликовано 03 Ноя 2021 в 14:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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