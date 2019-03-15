15 марта 2019



Орловцев пригласили на фестиваль «Крымская весна» (12+)

В субботу, 16 марта, с 10.00 до 13.00 в рамках Всероссийского фестиваля «Крымская весна» местами народных гуляний станут три ярмарки выходного дня. На Комсомольской площади для жителей и гостей города выступят артисты Орловского городского центра культуры, КДЦ «Металлург» представит выступления своих воспитанников, а на площади Жукова выступят творческие коллективы Орловской области.

Как заверили в пресс-службе горадминистрации, народные гуляния не помещают торговле. На прилавках традиционно появятся мясомолочные и хлебобулочные изделия, саженцы и рассада, овощи и фрукты.

 

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Опубликовано 15 Мар 2019 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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