Орловцев пригласили на фестиваль «Крымская весна» (12+)

В субботу, 16 марта, с 10.00 до 13.00 в рамках Всероссийского фестиваля «Крымская весна» местами народных гуляний станут три ярмарки выходного дня. На Комсомольской площади для жителей и гостей города выступят артисты Орловского городского центра культуры, КДЦ «Металлург» представит выступления своих воспитанников, а на площади Жукова выступят творческие коллективы Орловской области.

Как заверили в пресс-службе горадминистрации, народные гуляния не помещают торговле. На прилавках традиционно появятся мясомолочные и хлебобулочные изделия, саженцы и рассада, овощи и фрукты.