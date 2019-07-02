Орловцев пригласили на фетовский праздник (12+)

В субботу 6 июля рядом с деревней Новоселки во Мценском районе, на месте бывшей усадьбы, где родился поэт, пройдет праздник «За колоицей», посвященный Афанасию Фету. Начнется действо в 10 часов у памятного знака Фету. Здесь гостей ждет литературно-поэтическая страница «Тургенев и Фет», — сообщил Туристский информационный центр Орловской области. В 10.30 гостей ждет военно-патриотическая страница «Помним. Славим. Гордимся» у обелиска в память о солдатах, погибших на мценской земле в годы войны. В

11.00 начнется официальная часть праздника и награждение тружеников Мценского района. А в 13.00 для гостей выступит танцевальный ансамбль «Славица». Также на празднике «За околицей» будут развернуты сельские подворья, пройдут спортивные состязания, шахматный турнир, фестиваль шляп, театрализованное представление «Охотничьи байки». Участники военно-исторического клуба покажут реконструкцию боя за освобождение мценской земли от немецко-фашистских захватчиков.