9 августа 2019



Орловцев пригласили на «Хоровод мира» (12+)

15 августа в 120 городах России и мира состоится крупномасштабная акция «Хоровод мира», организованная одноименным фестивальным движением из Санкт-Петербурга. Акция нацелена на единство и дружбу людей мира в хороводе, в их национальном, культурном и мировоззренческом разнообразии. В Орле 15 августа в 18:00 ждут всех желающих в Рябиновом сквере около музея И.С. Тургенева (ул. Тургенева, 11). «Вечерки в Орле» познакомят с различными традиционными формами хороводов, а ансамбли «Взойди, солнце» и «Калиновый садок» – с фольклором Орловского края. В завершении гостей праздника ждет выступление орловских ди-джеев Johny White и Lara Raytner.

 

Гомер предупреждал
В орловском монастыре замироточило Распятие Иисуса Христа
Орловцев приглашают принять участие в акции «Свеча памяти» (12+)
Опубликовано 09 Авг 2019 в 17:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"