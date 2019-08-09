Орловцев пригласили на «Хоровод мира» (12+)

15 августа в 120 городах России и мира состоится крупномасштабная акция «Хоровод мира», организованная одноименным фестивальным движением из Санкт-Петербурга. Акция нацелена на единство и дружбу людей мира в хороводе, в их национальном, культурном и мировоззренческом разнообразии. В Орле 15 августа в 18:00 ждут всех желающих в Рябиновом сквере около музея И.С. Тургенева (ул. Тургенева, 11). «Вечерки в Орле» познакомят с различными традиционными формами хороводов, а ансамбли «Взойди, солнце» и «Калиновый садок» – с фольклором Орловского края. В завершении гостей праздника ждет выступление орловских ди-джеев Johny White и Lara Raytner.