25 августа 2021



Орловцев пригласили на казачий фестиваль (6+)

Фестиваль «Орловская казачья вольница» пройдет в Городском парке культуры и отдыха 28 августа. С двух часов дня орловцев и гостей областного центра ждет разнообразная программа: концерт «В песне и танце душа казака», фотовыставки «История орловского казачества» и «Казаки в рисунках», ярмарка мастеров народных ремесел, мастер-класс «Добрая казачья удаль», демонстрация казачьих обрядов «Свадьба», «Проводы казака» и др., интерактивные площадки «Залихватская гармонь», «Казачьи пироги», детская игровая площадка «Забавы, да с умом», катание на лошадях, фотозона.

В концертной программе фестивале примут участие народные любительские коллективы Орла и области. Ожидается также приезд творческих коллективов из Курской, Брянской, Воронежской областей.

 

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Опубликовано 25 Авг 2021 в 17:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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