Орловцев пригласили на мастер-класс по фотопортрету (12+)

Орловское фотографическое общество проведет для юных орловцев мастер-класс «Портрет в фотографии». Акция состоится 27 октября в Орловском краеведческом музее (г. Орел, ул. Гостиная, 2). Мастер-класс для участников от 12 до 18 лет проведут лауреаты международных фотоконкурсов Игорь Сигалов и Леонид Тучнин. Начало занятий и запись в фотостудию «Этюд» и молодежную секцию Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом музее — 27 октября в 11:00. Дополнительная информация и предварительная запись по телефонам: 50-98-58, 47-13-91.