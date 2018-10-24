24 октября 2018



Орловцев пригласили на мастер-класс по фотопортрету (12+)

Орловское фотографическое общество проведет для юных орловцев мастер-класс «Портрет в фотографии». Акция состоится 27 октября в Орловском краеведческом музее (г. Орел, ул. Гостиная, 2). Мастер-класс для участников от 12 до 18 лет проведут лауреаты международных фотоконкурсов Игорь Сигалов и Леонид Тучнин. Начало занятий и запись в фотостудию «Этюд» и молодежную секцию Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом музее — 27 октября в 11:00. Дополнительная информация и предварительная запись по телефонам: 50-98-58, 47-13-91.

 

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Опубликовано 24 Окт 2018 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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