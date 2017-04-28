Орловцев пригласили на митинг против губернатора Потомского

В пятницу, 8 сентября 2017 в 18:30 состоится митинг против губернатора Орловской области Вадима Потомского. Этот митинг долго и с упорством отказывали согласовать городские власти, чтобы не расстраивать главу области. Не смотря на это, суд подтвердил законность публичного мероприятия и вынес решение к немедленному исполнению. То есть теперь у чиновников полностью отсутствуют какие-либо основания для запрета и переноса митинга на отшиб города, т.е. на Химмаш.

См. также: Суд обязал администрацию Орла согласовать митинг на Лесоторговой