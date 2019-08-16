16 августа 2019



Орловцев пригласили на рыцарский фестиваль (6+)

В Орле пройдет масштабный историко-этнографический фестиваль «Щит и меч». Он состоится на летней площадке «ГРИНН AIR» уже в эту субботу 17 августа. Зрителей ждут реконструкция средневековых сражений, рыцарский турнир, выставка исторического костюма, лучный тир, ярмарка ремесленников и фолк-фестиваль «Береста». Начало действа в 10.00 часов. С 14 до 16 рыцарские поединки прервутся на фолк-фестиваль. А потом самый стойких ждет вторая часть праздника, который продлится до 19.00, — сообщили нашему изданию организаторы фестиваля.

Кстати, интересен фестиваль будет не только подрастающим воинам, но и девочкам. На ярмарке ремесленников в прошлые годы устраивали массу увлекательных мастер-классов: плетение и вышивка, обереги и глиняные игрушки — каждый год состав участников фестиваля меняется и точно угадать, что ждет зрителей, невозможно. А исторические костюмы наверняка произведут неизгладимое впечатление на юных принцесс. Мальчишек вообще лучше снабдить обедом, потому что уйти с фестиваля до его завершения довольно сложно. Мастер-классы по изготовлению кольчуги или приготовлению кожаной брони, гончарное дело и различные сувениры своими руками. Но самое зрелищное — это разные поединки. Участники будут биться как на разных мечах, так и с разным защитным вооружением. Единственное, что может подпортить ярчайший праздник — это погода. Одевайтесь соответственно и не забывайте про правила безопасности — не стойте слишком близко с ареной, где проходят поединки. Иногда у бойцов откалываются куски щитов, отлетают фрагменты брони.

 

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Опубликовано 16 Авг 2019 в 12:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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