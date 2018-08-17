Орловцев позвали на танго (12+)

18 августа в 17 часов на площадке у фонтана «Кони» в Детском парке начнется танцевальный флешмоб #ЗА_танго. Как рассказали организаторы акйции, по всей России и ближнему зарубежью примерно в одно время люди выйдут на улицы разных городов, чтобы потанцевать аргентинское танго.

В Орле красивое действо приурочили к 75-летию освобождения Орловщины. Именно поэтому для начала и окончания флешмоба выбрали мелодию танго «Баия Бланка» (Bahía Blanca), которую написал великий аргентинский музыкант и композитор Карлос ди Сарли (Carlos di Sarli). Баия-Бланка – это небольшой город в Аргентине, где родился маэстро. Эту композицию он с любовью посвятил малой Родине . Организаторы посвятили свое танго и акцию родному Орлу. Флешмоб в Орле продолжится милонгой под открытым небом.