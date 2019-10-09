9 октября 2019



Орловцев пригласили на выставку работ местных художников (6+)

15 октября в Орловском краеведческом музее откроется выставка работ членов «Товарищества орловских художников». На выставке представлены 39 работ 20 авторов в технике акварельной и масляной живописи.

«Товарищество орловских художников» объединяет более 80 художников, студентов, учителей общеобразовательных и художественных школ, преподавателей училищ и ВУЗов, народных мастеров и фотохудожников. В течение 14 лет ТОХ провел более 60-ти выставок живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, работ народных промыслов и художественной фотографии в районах Орловской области, в администрациях города Орла, театрах, школах. ВУЗах и других учреждениях. Были организованы и проведены передвижные выставки работ товарищества, в Польше, Болгарии, Румынии, Югославии и Москве. «Товарищество орловских художников» проводило и благотворительные акции. Силами творческого союза была создана и передана в дар городу «Галерея Почетных граждан города Орла» — она находится в свободно доступе в здании городской администрации на 4 этаже. А новая выставка будет работать до 10 ноября.

 

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Опубликовано 09 Окт 2019 в 16:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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