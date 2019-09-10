10 сентября 2019



Орловцев пригласили на юбилейную выставку худграфа (12+)

Краеведческий музей рад представить орловцам и гостям города выставку, посвященную 60-летию со дня основания художественно-графического факультета. Осенью далекого 1959 года Орловский государственный педагогический институт распахнул двери будущим учителям черчения, рисования и труда. У истоков художественного образования на Орловщине стояли настоящие подвижники, замечательные художники Георгий Васильевич Дышленко, Андрей Ильич Курнаков, Ида Николаевна Лучинина, искусствоведы Изабелла Александровна Семенова, и Игорь Аронович Круглый и многие другие. Благодаря им через пять лет стало возможно открыть Детскую художественную школу: первые выпускники продолжили дело своих наставников. За прошедшие десятилетия художественно-графический факультет поставил на службу Отечества тысячи высококвалифицированных специалистов: орловские худграфовцы щедро делятся знаниями с новыми поколениям юных художников «от Москвы до самых до окраин».

11 сентября в 16 часов откроется выставка «Орловскому худграфу – 60!» Выставка носит ретроспективный характер. Зритель увидит более 100 экспонатов, познакомится с разнообразием технологий, представленных курсовыми и дипломными работами студентов разных лет в произведениях живописи и графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, дизайна и фотографии. Выставка продлится до начала октября.

 

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Опубликовано 10 Сен 2019 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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