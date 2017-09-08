Орловцев пригласили на закрытие фестиваля науки

ОГУ 4 ноября пригласил всех желающих с 12 часов на основную площадку фестиваля, где орловцев ждут интерактивные стенды, мастер-классы и деловые игры. Посетителей ждут: научный квест, дипломы и подарки, дегустация продукции и много интересных научных знаний в доступной форме, — говорится на сайте госуниверситета.

Начиная с 2015 года Фестиваль «Наука 0+» проходит в Орловском государственном университете ежегодно. Фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию. Его цель – понятным и доступным языком рассказать обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку, а также познакомить с научными разработками нашего региона, — говорится в официальном релизе.

 

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Опубликовано 03 Ноя 2017 в 15:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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