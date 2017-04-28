Орловцев пригласили приехать на работу на велосипеде

В пятницу, 19 мая, при поддержке Министерства транспорта РФ пройдёт всероссийская акция «На работу на велосипеде». На момент написания заметки из Орла на сайте акции зарегистрировалось всего 11 человек. Кстати, там же можно узнать все подробности предстоящей акции и посмотреть отчеты о предыдущих проектах.

Цель проводимой акции — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

— Примите участие в акции и обменяйте утренние пробки на удовольствие, знакомое каждому с детства, — призывают организаторы.

Ожидается, что в акции примут участие более 2 500 тысяч человек из 90 городов России. Кстати, из всех многочисленных орловских чиновников лишь один регулярно приезжал на работу в городскую администрацию на велосипеде. Остальные предпочитают даже путь от здания областной администрации до здания мэрии (300 метров по карте) преодолевать в служебном авто.