Орловцев пригласили приехать на работу на велосипеде

В пятницу, 19 мая, при поддержке Министерства транспорта РФ пройдёт всероссийская акция «На работу на велосипеде». На момент написания заметки из Орла на сайте акции  зарегистрировалось всего 11 человек. Кстати, там же можно узнать все подробности предстоящей акции и посмотреть отчеты о предыдущих проектах.

Цель проводимой акции — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

— Примите участие в акции и обменяйте утренние пробки на удовольствие, знакомое каждому с детства, — призывают организаторы.

Ожидается, что в акции примут участие более 2 500 тысяч человек из 90 городов России. Кстати, из всех многочисленных орловских чиновников лишь один регулярно приезжал на работу в городскую администрацию на велосипеде. Остальные предпочитают даже путь от здания областной администрации до здания мэрии (300 метров по карте) преодолевать в служебном авто.

 

В День памяти и скорби орловцы зажгли 900 «Свечей памяти»
В Орле 17-летний подросток попал под колеса дрезины
Владельцы орловских собак и кошек обязаны будут зарегистрировать своих питомцев
Опубликовано 17 мая 2017 в 16:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 28

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"