11 марта 2020



Орловцев призвали стать рациональными потребителями

Всемирный день прав потребителей 15 марта пройдет под девизом «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»). Напомним, что Всемирный день прав потребителей закреплен в календаре. В этом году Всемирная организация потребителей (Consumers International) акцентировала внимание на проблемы чрезмерного производства и нерационального потребления, приводящее к изменению климата, ухудшению состояния окружающей среды, утрате уникальных природных объектов.

Для того чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить социальные условия для нынешних и будущих поколений, каждого призывают придерживаться принципов ответственного потребления товаров и услуг. Это в значительной степени позволит уменьшить будущие экономические, экологические и социальные издержки, повысит экономическую конкурентоспособность. Важным направлением для достижения этой цели является эффективное управление природными ресурсами и способами утилизации отходов и загрязняющих веществ, а также поощрение производителей и потребителей, внедряющих переработку и сокращение отходов, а также принципы циклической экономики.

Существуют реальные способы стать ответственными потребителями:

— Обдуманно совершать покупки.

— Рационально расходовать природные ресурсы.

— Снижать объем производства отходов, путем принятия мер по предотвращению их образования.

— Разделять и сдавать на переработку отходы.

— Сдавать ненужные подержанные вещи в комиссионные магазины или благотворительные организации.

Это в значительной степени позволит уменьшить будущие экономические, экологические и социальные издержки, повысит экономическую конкурентоспособность.

 

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Опубликовано 11 Мар 2020 в 16:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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