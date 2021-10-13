13 октября 2021



Орловцев призывают переписаться самостоятельно на портале Госуслуг

Первая в истории страны цифровая перепись населения начнется 15 октября. Вместо бумажных анкет для нее разработаны электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. Кроме того, россияне смогут переписаться самостоятельно — на портале госуслуг. Причем это сделать получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне. По окончанию интернет-переписи придет подтверждающий QR-код, который нужно будет предъявить переписчику и дальше отвечать на вопросы переписи не будет необходимости.

Принять участие в переписи граждане смогут и на переписных участках, которые откроются по всей стране, в том числе в помещениях многофункциональных центров. Перепись на портале госуслуг будет доступна до 8 ноября. Акция завершится 14 ноября, однако на госуслугах ее закроют раньше — 8 ноября, обратил внимание замруководителя Росстата Павел Смелов. «Это нужно для того, чтобы тех, кто не смог переписаться самостоятельно, успели обойти переписчики: в таком мероприятии важен максимальный охват населения», — подчеркнул он.

 

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Опубликовано 13 Окт 2021 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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