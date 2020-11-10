Орловцев продолжает “кошмарить” картофельная нематода

Специалисты Россельхознадзора обследовали посадки картофеля на выявление картофельной нематоды в Болховском районе на площади более 48,3 га. В результате лабораторных анализов почвенных образцов, картофельная нематода обнаружена в четырех населенных пунктах на 286 приусадебных участках. Еще в 2006 году был наложен карантин по картофельной нематоде в 22 районах и 2 городах, 404 населённых пунктах, что подразумевает установление особого правового режима, который предусматривает систему мер по предотвращению распространения выявленного вредного организма.

Картофельная нематода – вызывает опасное заболевание — глободероз. Распространяется нематода с клубнями картофеля, с частицами зараженной почвы, прилипшей к клубням, к таре, сельхозинвентарю, ногам. Цисты нематоды также могут переноситься дождевыми червями, талыми водами.

Проникая в корни растения, она питается его соками. Пораженные растения сильно отстают в росте, листья преждевременно увядают, засыхают, цветение слабое или вовсе отсутствует. Размножается нематода яйцами, внутри которых развиваются подвижные личинки. Внедрившиеся в ткань растения личинки делают многочисленные ходы, дважды линяют и завершают, наконец, свое развитие, образуя, взрослые особи. Первые признаки заражения можно наблюдать вскоре после появления всходов. Больные растения развивают многочисленные стебли, которые начинают преждевременно желтеть.

Одним из главных приемов предотвращения дальнейшего распространения картофельной нематоды является удаление ботвы и ее уничтожение. Снизить зараженность самой почвы поможет внесение перепревшего навоза, а также азотных, фосфорных, калийных и магниевых удобрений в оптимальных соотношениях.

Главное в условиях маленького участка – избегать заноса заражения извне, чтобы не занести нематоду на свой участок с семенами, необходимо использовать чистый посадочный материал, а если уж инфекция попала, то переходить на нематодоустойчивые сорта. Следует заметить, что есть немало сортов картофеля, не подверженных нематоде, которые прошли государственные испытания и внесены в Госреестр селекционных достижений. Среди них — Санте, Розара, Латона, Карлена, Жуковский.

На зараженных ранее нематодой участках проводятся агротехнические меры борьбы – посев не поражаемых культур и плодосмен.

Существуют химические методы борьбы с нематодой, но вряд ли стоит говорить о них – для дачника, владельца сельского огорода они сложны и экономически невыгодны. Основным мероприятием по борьбе с картофельной нематодой до последнего времени был жесткий карантин. Это для того, чтобы не допустить проникновение вредителя из зараженной зоны. А там, где он уже есть? Каким образом с ним вести борьбу?

Главные меры борьбы – применение севооборотов с выращиванием непоражаемых культур, уничтожение черного паслена, белены и других растений семейства пасленовых, на которых может развиваться вредитель. Можно использовать и ядохимикаты, но для этого необходимы слишком высокие дозы их внесения, а низкие неэффективны.

Сложность борьбы с нематодой в том, что зимует она в стадии цисты, которая состоит из хитина и содержит внутри себя до 800 яиц и личинок. Мощный хитиновый покров надежно защищает жильцов от неблагоприятных внешних воздействий: циста способна пролежать в земле более 10 лет в ожидании своей жертвы.

Обследования картофельных плантаций показали, что очаги заражения золотистой картофельной нематодой расширяются. В нашей области карантинный объект — золотистая картофельная нематода зарегистрирована на площади 2 133,9 га приусадебных участков.

Орловская область является карантинной фитосанитарной зоной по картофельной нематоде, а значит, что обязательно соблюдение всеми организациями и частными лицами правил ввоза, вывоза и использование картофеля из подкарантинных зон, нарушение которых является административно наказуемым.