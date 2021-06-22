22 июня 2021



Орловцев просят быть осторожнее в лесу из-за аномальной жары

На этой неделе на Орловщине установилась аномальная жара. Как следствие — серьезно возросла пожарная опасность в лесах. Чтобы избежать возникновения лесных пожаров всех орловцев просят быть особенно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности: не использовать в лесу открытый огонь, не бросать горящие спички, окурки, не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы.

Государственными лесными инспекторами усилено патрулирование в лесах для пресечения правонарушений. В случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса сообщайте в региональный диспетчерский пункт управления лесами Орловской области по телефону 8(4862) 59-10-10 (круглосуточно).

 

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Опубликовано 22 Июн 2021 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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