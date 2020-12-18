Орловцев просят быть внимательными при выборе новогодних красавиц

В преддверии Нового года многие спешат приобрести хвойные деревья, которые являются традиционным украшением в праздничные дни. Новогодние красавицы продаются не только на ёлочных базарах. Интернет буквально пестрит предложениями о поставке новогодних деревьев, в том числе с корневой системой в контейнерах. Эта рождественская продукция может поставляться как из других регионов РФ, так и из-за рубежа. Именно поэтому, хвойные красавицы таят в себе потенциальную угрозу заноса карантинных вредных организмов, например таких, как жуки-усачи рода Monochamus. Эти насекомые не только наносят вред лесным культурам, но и являются переносчиками еще одного опасного карантинного организма – сосновой стволовой нематоды.

Для предотвращения заноса и распространения опасных карантинных объектов сотрудники Россельхознадзора регулярно проводят рейды на автодорогах области, по которым везут деревья, а также по местам торговли лесными красавицами. Каждая ввезенная партия подвергается карантинному фитосанитарному досмотру, основная цель которого – не допустить к реализации зараженные растения.

Рядовым жителям тоже нужно быть внимательными при покупке новогодних красавиц, особенно через интернет, т. к. в условиях свободного перемещения товаров через границу, велика вероятность завоза опасных карантинных вредителей и возбудителей болезней растений.

Приобретая растение с корневой системой в контейнере, необходимо поинтересоваться его местом происхождения, наличием соответствующих фитосанитарных документов, т. к. приобретается оно на более длительный срок и в этой ситуации в разы увеличивается вероятность заноса «незваных гостей». Осмотрите внимательно свою новогоднюю покупку. На коре не должно быть плесени, тёмных пятен. А вот присутствие смолы, наоборот, хороший знак. Это показатель качества и здоровья дерева. Хвоя здорового дерева мягкая и эластичная, без паутины и иных наростов. Помните, высаживая хвойных красавиц на своих участках, убедитесь в отсутствии на них вредителей или иных патогенов, которые могут причинить вред не только вашим деревьям, но и лесам области.