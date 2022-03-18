Орловцев просят на кладбищах выбрасывать мусор в контейнеры

Санитарному содержанию кладбищ сейчас уделяется особое внимание. Уборка уже началась и завершится к Пасхе. В связи с этим «Управление коммунальным хозяйством Орла» обращается к жителям и просит их выбрасывать собранный с могил мусор исключительно в специальные контейнеры.

Также жителям напомнили, что правая сторона Лужковского кладбища по-прежнему закрыта для ритуальных обрядов из-за судебного разбирательства. Однако, к сожалению, и сейчас есть факты самовольных и, соответственно, несанкционированных захоронений. Представителям частных похоронных организаций напомнили: запрещено предоставлять ритуальные услуги на городских кладбищах без разрешительных документов, выданных МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

Кроме того, при организации могил необходимо ориентироваться на утверждённые границы – сейчас нередки случаи, когда ограды заходят на территорию соседних могил. После установки или замены оград, памятников и т.д. ритуально-обрядовые организации должны оставлять место работ в чистоте.