3 декабря 2021



Орловцев просят не испытывать первый лед на прочность

Со следующей недели в Орле установится стабильный минус, и водоёмы подёрнутся ледяной коркой. Традиционно находятся смельчаки, которые, несмотря на неминуемую опасность, начинают проверять гладь на прочность. Чтобы эксперименты не превратились в трагедию, в течение всего зимнего периода будет проводиться профилактическая акция «Безопасный лёд».

Среди пострадавших, провалившихся под непрочный лёд, часто оказываются рыбаки, дети, которые решили поиграть на льду или покататься по нему, а также те, кто решил сократить путь. И начинают геройствовать они уже в конце осени. Их «воспитанием» занимаются специалисты МЧС, добровольцы корпуса спасателей, сотрудники администрации Орла. Главная цель – донести, какую опасность царит в себе ледостав, и обучить правилам помощи тем, кто терпит бедствие на воде.

Помните: соблюдая правила поведения на водоёмах, вы оберегаете себя и окружающих от серьёзных опасностей. Поэтому ещё раз перечисляем прописные истины, которым стоит научиться самим и обучить своих близких, в особенности – детей.

Основные табу

Если вы хотите сохранить себе жизнь, не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны. Последний период наиболее опасен, ведь лёд ломается молчаливо – вода быстро просачивается через тонкую поверхность и заполняет следы: вы не провалитесь, а утопните под лёд.

Также важно знать, что если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%!

Помните, что лёд непрочен в устьях рек и протоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в местах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Нельзя идти под мостами, вблизи сливных труб.

Выход на лёд опасен, но если всё-таки без этого не обойтись?

Первое и самое важное правило – старайтесь не попадать в ситуации, когда переход по льду неминуем. Но если всё-таки так сложились обстоятельства и безопасной переправы поблизости нет, внимательно оценивайте обстановку.

Придерживайтесь проторенных троп. Выбирайте чистый, прозрачный лёд – мутный лёд таит опасность!

Если переход совершаете с ребёнком, не отпускайте его от себя, держите за руку. Не позволяйте ему бежать и прыгать.

На зимней рыбалке не рекомендуется собираться большими группами, просверливать много лунок в одном месте. Каждому рыболову необходимо иметь с собой прочный шнур длиной 12-15 м, на одном конце которого крепится груз весом 400-500 г, а на другом – петля.

Следуйте друг за другом на расстоянии 5-6 метров и будьте готовы оказать немедленную помощь идущему впереди.

Как помочь себе и другу?

Если вы провалились под лёд, действуйте быстро и решительно, не поддавайтесь панике! Широко расставьте руки – главная задача удержаться на поверхности льда. Постарайтесь без резких движений подтянуться и выползти на твёрдый лёд. А затем, лёжа на спине или груди, двигайтесь в сторону, откуда пришли, одновременно призывая на помощь. Не вставайте на ноги, пока не почувствуете себя в безопасности.

Если подо льдом оказался кто-то другой, не подходите к нему близко – приблизьтесь ползком. Используйте подручные средства, чтобы подать их утонувшему и вытащить его на поверхность: доски, лестницы, шесты, верёвки, багры, на крайний случай – одежду. Если очевидцев произошедшего несколько, связывайтесь в цепочку из двух-трёх человек. Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения и переодеться.

Главное – бдительность

Если вы видите, что чей-то ребенок находится близко у воды или пытается выйти на лёд, не оставайтесь равнодушным – остановите его, сделайте ему замечание. Не бойтесь окрикнуть и неосмотрительного взрослого человека!

 

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Опубликовано 03 Дек 2021 в 17:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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