6 мая 2022



Орловцев просят не паниковать – идет волна звонков о лжеминированиях

Сегодня многие орловцы стали свидетелями, как перед разными организациями толпятся люди. Оказалось – по городу прокатилась волна звонков от телефонных хулиганов. В связи с этим правительство области обратилось к жителям: «На многие объекты образования, культуры, торговые центры, различные организации и ведомства поступили сообщения о минированиях. Проводятся эвакуации находящихся внутри людей.
Уважаемые граждане, сохраняйте спокойствие, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты правоохранительными органами региона, ситуация находится под контролем!»

 

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Опубликовано 06 мая 2022 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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