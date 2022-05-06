Орловцев просят не паниковать – идет волна звонков о лжеминированиях

Сегодня многие орловцы стали свидетелями, как перед разными организациями толпятся люди. Оказалось – по городу прокатилась волна звонков от телефонных хулиганов. В связи с этим правительство области обратилось к жителям: «На многие объекты образования, культуры, торговые центры, различные организации и ведомства поступили сообщения о минированиях. Проводятся эвакуации находящихся внутри людей.

Уважаемые граждане, сохраняйте спокойствие, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты правоохранительными органами региона, ситуация находится под контролем!»