Орловцев просят не шутить с огнем в эти дни

В течение ближайших суток на территории Орловской области сохранится жаркая погода.  По данным Орловского гидрометцентра, с 1 мая на территории области наблюдается аномально-жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 7-10°С. В связи с установившейся теплой и сухой погодой, (а также участившимися случаями несанкционированного пала сухой растительности и бытового мусора), повышается риск возникновения природных пожаров. Также очень высока вероятность их перехода на жилые постройки.

МЧС обратилось к орловцам с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

1. Не выжигайте траву и стерню на полях.
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
6. Не бросайте горящие спички и окурки.
7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.
9. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
10. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
11. Не бросайте горящие спички и окурки.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее позвоните в пожарную охрану (телефоны 01, 101, 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

 

В Орловской области утверждается программа расселения из аварийного жилья
Жительницу Орловской области обвиняют в реализации контрафакта
Потомский ушел!
Опубликовано 04 мая 2018 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"