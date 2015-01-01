Орловцев просят не шутить с огнем в эти дни

В течение ближайших суток на территории Орловской области сохранится жаркая погода. По данным Орловского гидрометцентра, с 1 мая на территории области наблюдается аномально-жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 7-10°С. В связи с установившейся теплой и сухой погодой, (а также участившимися случаями несанкционированного пала сухой растительности и бытового мусора), повышается риск возникновения природных пожаров. Также очень высока вероятность их перехода на жилые постройки.

МЧС обратилось к орловцам с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

1. Не выжигайте траву и стерню на полях.

2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.

3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.

4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.

5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

6. Не бросайте горящие спички и окурки.

7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.

9. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.

10. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

11. Не бросайте горящие спички и окурки.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее позвоните в пожарную охрану (телефоны 01, 101, 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.