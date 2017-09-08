Орловцев просят не угощать грибами детей и стариков

С начала года в Орловской области уже три человека отравились грибами. Все пострадавшие – взрослые. Они вовремя получили медицинскую помощь и сейчас уже выздоровели. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, все пострадавшие употребляли грибы собственного сбора и приготовления. Отравления происходили от употребления условно-съедобных грибов («говорушек» и «дождевиков»).

В связи с богатым на урожай грибным сезоном жителям области еще раз напомнили об основных правилах сбора грибов. Не стоит собирать грибы в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог, покупать их у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Во избежание отравления грибами нужно собирать только хорошо знакомые виды. Принесенные домой грибы необходимо в тот же день перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. При этом отбраковывают и выбрасывают червивые, перезревшие, пластинчатые грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали. Необходимо обращать внимание на необходимость кулинарной обработки грибов в день сбора, и то, что каждый вид грибов следует готовить отдельно.

Необходимо помнить, что детский организм не имеет достаточного количества ферментов для переваривания грибов, поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет! Также не стоит употреблять грибы людям пожилого возраста. А в случае ухудшения состояния здоровья после употребления грибов необходимо срочное обращение к врачу — никакого самолечения!