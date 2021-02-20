Орловцев просят не выходить на лёд во время оттепели

В ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха. Из-за этого толщина льда на водоёмах начнет уменьшаться, появятся промоины и трещины. В пресс-службе МЧС напомнили: понять, что перед вами прочный лёд, можно его цвету — он с зеленоватым или синеватым оттенком. На открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще. Тонкий лёд имеет молочно-мутный, серый цвет. Также опасен лёд, покрытый снегом, так как он может маскировать полыньи.

Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Резкий перепад температур или стабильный небольшой минус превращают лёд в опасную полосу препятствий, где невидимые глазу нарушения несут в себе угрозу для жизни. Вспомните об этом, когда захотите сократить дорогу по водоёму. Просьба к родителям — проследите за тем, чтобы ребенок не испытывал судьбу и не выходил на лед. Аналогичная просьба и к прохожим: если увидели ребёнка на неокрепшем ледяном покрове — окрикните его, предупредите беду!