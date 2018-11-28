28 ноября 2018



Орловцев просят не выпускать детей на тонкий лед

Сегодня на реках Орловщины толщина льда не более 4 см. При этом ежедневно сотрудники МЧС встречают рыбаков и детей, которые часто свободное время вблизи водоемов. Сейчас на территории Орловской области наблюдаются стабильные минусовые температуры, что создаёт условия для появления ледового покрова. На 28 ноября на закрытых водоемах (пруды, озера) области толщина льда в некоторых местах достигает 12 см, а на проточных (реки) всего 3-4 см — этого недостаточно для безопасного нахождения на льду. Нередко в эту пору школьники, отправившиеся покататься на речку, просто погулять, а также прочие рискованные люди проваливаются под лед в холодную воду.

Для того чтобы прогулка не обернулась трагедией, помните элементарные правила безопасности:
Не выходите на тонкий лёд в начале зимы (лед ломается со звонким хрустом, трещит).
Расстегните пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в случае опасности.
Двигайтесь по натоптанным следам и тропинкам.
Имейте в руках палку, прощупывайте перед собой путь.
Если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и ползите по своим следам обратно.
При движении группой следуйте друг за другом на расстоянии, вперед пропустите самого опытного.
Запомните! В начале зимы наиболее опасна середина водоема.
В конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами.
Если человек попал в полынью:
Попросите кого-нибудь вызвать “скорую помощь” и спасателей.
Найдите длинный шест, лыжу, веревку или длинный шарф.
Завяжите на конце веревки узел.
Постарайтесь приблизиться к полынье по следам, последние 10-15 метров передвигайтесь ползком.
Не доползая до края, подайте пострадавшему шест, лыжу, веревку.
Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения, переодеться.
Окажите первую помощь до приезда врачей.
Запомните! Не наматывайте веревку на руку – пострадавший может утянуть и вас в полынью.
Если в полынью попали вы:
Не паникуйте, постарайтесь не нырять и не мочить голову.
Придерживайтесь за край льда.
Зовите на помощь: «Тону!»
Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда пришли.
Выталкивайте свое тело на лед, помогая ногами, опираясь на согнутые в локтях руки.
Если лед ломается, все равно не оставляйте попыток выбраться.
Закиньте одну ногу на край льда, перекатываясь, отползите на 2-3 метра, встаньте и идите к ближайшему жилью.
Не останавливайся – выжать одежду и отдохнуть можно только в теплом помещении.
Двигайтесь и делайте силовые упражнения, пока не разогреетесь.

ВАЖНО! Поговорите о правилах безопасности со своими детьми! Всегда уточняйте, где они находятся.

 

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Опубликовано 28 Ноя 2018 в 17:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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