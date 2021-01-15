15 января 2021



Орловцев просят не забывать побольше пить. Даже в холода

Обезвоживание зимой заподозрить достаточно сложно. Но следует помнить, что в холодную погоду тело теряет воду также, как и в жару, из-за дыхания, потоотделения и мочеиспускания. Сочетание тёплой, тяжёлой одежды и физической нагрузки способствует повышенному потоотделению. Кроме того, в зимнее время отмечается сухость воздуха в квартирах из-за центрального отопления и обогревателей.

Люди, пьющие недостаточно воды, чаще страдают хроническими заболеваниями почек, повышением артериального давления, другими нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. Наглядными признаками недостатка воды в организме является: сухая кожа, потрескавшиеся губы, усталость, головокружение.

В период распространения острых респираторных вирусных инфекций важно отметить, что недостаток воды может стать причиной сухости слизистой носа, что снижает сопротивляемость респираторным инфекциям. Увлажненные слизистые лучше выполняют свою барьерную функцию — защищают нас от проникновения в организм вирусов.

Старайтесь пить воду регулярно в течение дня. Здоровому человеку с нормальным индексом массы тела требуется не меньше полутора литров воды в сутки. В этот объем не входят чай, кофе, супы, соки и компоты. Как и во всем, что связано со здоровьем, предотвратить обезвоживание лучше и проще, чем заниматься решением проблем, вызванных его последствиями, — напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Поставьте себе напоминание на телефоне, пусть регулярное потребление воды станет вашей привычкой!

 

В Орловской области вновь бушует африканская чума свиней
В Орле купят более 80 квартир для сирот, а всего в очереди 338 детей
Развитие туризма по-русски: в квартирах теперь запрещено размещать хостелы
Опубликовано 15 Янв 2021 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"