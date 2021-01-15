Орловцев просят не забывать побольше пить. Даже в холода

Обезвоживание зимой заподозрить достаточно сложно. Но следует помнить, что в холодную погоду тело теряет воду также, как и в жару, из-за дыхания, потоотделения и мочеиспускания. Сочетание тёплой, тяжёлой одежды и физической нагрузки способствует повышенному потоотделению. Кроме того, в зимнее время отмечается сухость воздуха в квартирах из-за центрального отопления и обогревателей.

Люди, пьющие недостаточно воды, чаще страдают хроническими заболеваниями почек, повышением артериального давления, другими нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. Наглядными признаками недостатка воды в организме является: сухая кожа, потрескавшиеся губы, усталость, головокружение.

В период распространения острых респираторных вирусных инфекций важно отметить, что недостаток воды может стать причиной сухости слизистой носа, что снижает сопротивляемость респираторным инфекциям. Увлажненные слизистые лучше выполняют свою барьерную функцию — защищают нас от проникновения в организм вирусов.

Старайтесь пить воду регулярно в течение дня. Здоровому человеку с нормальным индексом массы тела требуется не меньше полутора литров воды в сутки. В этот объем не входят чай, кофе, супы, соки и компоты. Как и во всем, что связано со здоровьем, предотвратить обезвоживание лучше и проще, чем заниматься решением проблем, вызванных его последствиями, — напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Поставьте себе напоминание на телефоне, пусть регулярное потребление воды станет вашей привычкой!