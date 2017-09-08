Орловцев просят не забывать подкармливать птиц в холода

Зимняя подкормка птиц началась в национальном парке «Орловское полесье» еще в ноябре. Теперь можно наблюдать, как суетятся пернатые в своих «столовых», дерутся, кричат, спорят за корм и сталкивают друг друга. В наших краях кормушки посещает более десятка видов птиц. Это и большие синицы, воробьи, дятлы, поползни, снегири, сойки, сороки и другие пернатые.

Но мало установить и развесить кормушки. Очень важно, чтобы подкормочные пункты действовали без перерывов в течение всего периода. Необходимо регулярно насыпать корма! Особенным успехом у птиц пользуются сырое подсолнечное семя — очень калорийное и доступное для всех жителей. Самые сбалансированные по питательности — зерна овса, проса, смеси семян различных трав.

Из-за недостатка кормов многие наши пернатые зимовщики не доживают до весны. Так, из синиц увидеть весеннее солнце сможет лишь одна из десяти. Особенно много их гибнет во время резких похолоданий, при образовании наста и густого слоя изморози на ветвях деревьев. Надеемся, никто не останется равнодушным к братьям нашим меньшим и будет поддерживать пернатых до тех пор, пока они сами не смогут добыть достаточно корма, — напомнили в пресс-службе национального парка.