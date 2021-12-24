Орловцев просят обращать внимание на всех, кто лежит или сидит в сильные морозы. Возможно, этим людям нужна помощь

Администрация Орла убедительно просит: завидев на остановке, на улице, на скамейке в парке или где бы то ни было человека, не подающего признаков жизни, не проходите мимо! Позвоните по одному из телефонов: 112 — служба спасения; 43-22-12 — оперативный дежурный ЕДДС Орла; 25-52-10 (доб.1602) — отдел ГО и ЧС администрации Орла; 75-16-60 — Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Самый нехитрый план действий спасёт человеческую жизнь.

При сильных морозах может возникнуть гипотермия — выраженное снижение внутренней температуры тела. Существует три степени гипотермии, которые отличаются симптомами:

1) Лёгкая степень. В этом случае температура тела может понизиться до 32 градусов. Человек находится в сознании, давление у него остается в норме. У пациента наблюдается бледность кожных покровов и «гусиная кожа».

2) Средняя. Температура тела пациента понижается до 29 градусов. Происходит замедление пульса, сердцебиения и понижение давления. Кожа становится холодной на ощупь, бледной с синеватым оттенком. Поскольку происходит сильное окоченение мышц, дрожать человек перестает. На этой стадии ощущение замерзания у него исчезает. Пациент стремиться прилечь и уснуть (чего делать категорически нельзя). Глаза пострадавшего реагируют на свет, но при этом он перестает двигаться. Он может реагировать только на сильные болевые ощущения.

Тяжелая степень переохлаждения возникает, когда температура тела снижается до 27 градусов. В этом случае все процессы в организме нарушаются, может наступить кома. Человек не реагирует на свет и на болевые ощущения, сердцебиение у него замедленное, ритм сердца нарушен. Кожа у него синеет, часто появляются обморожения 3-4 степени. Периодически при тяжелом переохлаждении могут возникать судороги. Без своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший погибает.

Уважаемые горожане! К счастью, без необходимости или желания мы не проводим длительное время на морозе. В такую погоду наш маршрут — от дома до работы или магазина… Но есть люди, которым повезло гораздо меньше — это граждане без основного места жительства, которые особенно подвержены атаке суровых холодов. Не проходите мимо, если видите, что человек лежит или сидит на морозе. Ваш звонок и минута внимания могут спасти кому-то жизнь!

Впрочем, и самим орловцам стоит напомнить правила поведения в мороз. Постарайтесь не надевать на улицу серьги и кольца. Обладая высокой теплопроводностью, металл на морозе сильно остывает, что может вызвать обморожение. А кольца затрудняют циркуляцию крови в пальцах, и они еще больше мерзнут даже в варежках.

Не курите на морозе! Никотин снижает циркуляцию крови в периферических сосудах, в основном в пальцах рук и ног, что делает их более уязвимыми для мороза.

Обеспечьте организм топливом для выработки внутренней энергии. Топливом для нас служит пища. Только после плотного завтрака или обеда можно выходить на улицу в сильный мороз. Также перед выходом необходимо выпить горячий чай или кофе.

Постоянно двигайтесь! Нельзя стоять на одном месте, тем более прислоняться или садиться на холодные, особенно металлические предметы. В этот момент человек теряет собственное тепло, отдает его более холодной поверхности. Процесс убыстряется, если одежда мокрая. Даже намокшая от пота футболка под курткой может ускорить процесс снижения внутренней температуры.

Теплее одевайтесь! Банально, но забудьте об одежде, которая может нарушить кровообращение (утягивающее бельё или колготки, тугие ремни и т.п.). Нужна достаточно свободная шерстяная одежда. Чтобы руки оставались теплыми, носите варежки, а не перчатки. Не забывайте про теплую и просторную обувь. Теплый головной убор обязателен: с незащищенной поверхности кожи тепло улетучивается еще быстрее из-за испарения пота, а через непокрытую голову мы теряем 17% тепла всего организма.

Берегите уши, нос, щеки и пальцы! Они в первую очередь предрасположены к обморожению!