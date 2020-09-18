Орловцев просят помочь с поисками подозреваемого в убийстве двух девочек

Группа “Поиск пропавших детей Орел” распространила ориентировку. В ней говорится, что по подозрению в совершении особо тяжких преступлений разыскивается Молчанов Виталий Алексеевич, 1979г.р. Этот человек подозревается в совершении убийства двух несовершеннолетних девочек в городе Рыбинске. Приметы: на вид 40 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет: бейсболка серого цвета, спортивная куртка с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета (одежда может меняться).

Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Молчанова В.А. сообщать по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8(4852) 73-10-50, а также по телефону дежурной части УМВД 8(4852) 72-88-11 или по телефону: 102. Телефоны МУ МВД России «Рыбинское» 8(4855) 21-00-11, 24-25-32, 24-26-40.

Фото подозреваемого выложено в группе “Поиск пропавших детей Орел”