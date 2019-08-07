7 августа 2019



Орловцев просят понадежнее привязывать своих «железных коней»

Полицейские напомнили велосипедистам о необходимости внимательного относится к своим «железным коням». Поводом стала очередная кража велосипеда. В ОМВД России по Троснянскому району обратилась жительница д. Чермошное. Женщина рассказала, что в ночное время неизвестные из подъезда похитили велосипед стоимостью около 11 тысяч рублей. Двухколесный транспорт не был закреплен противоугонным тросом.

Полицейские ищут воров. Чтобы избежать подобных фактов, владельцам велотранспорта не рекомендуется оставлять велосипед около дома или в подъезде на ночь, даже если используется запирающее устройство. При необходимости оставить транспорт ненадолго, обязательно используйте надежный велосипедный замок U-образного или цепного типа. Если документы на велосипед отсутствуют, следует переписать или сфотографировать серийный номер рамы, а также сделать гравировку либо записать свои данные на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете. В случае обнаружения это поможет опознать имущество. Полицейские напоминают: бдительность и ответственное отношение к имуществу владельца – залог его сохранности.

 

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Опубликовано 07 Авг 2019 в 17:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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