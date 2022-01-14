Орловцев просят посчитать уток

В предстоящие выходные орловские любители природы могут оказать неоценимую помощь орнитологам. По всей стране пройдет традиционная акция учета зимующих в наших краях уток. В Орле также имеется большое скопление этих птиц. Для подсчета необходимо вооружиться какой-нибудь оптикой: биноклем или подзорной трубой. В идеале нужен фотоаппарат — птиц проще быстро сфотографировать, а уже дома неспеша по экрану посчитать — сколько их осталось встречать зиму не мелких орловских водах.

Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов и т.п. К тому же, учёт – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего края. Помимо уток орнитологи просят обратить внимание — не зимуют ли там другие водные и околоводные птицы. В большинстве городов европейской части России, на Урале и в Сибири на зимовку остаются только кряквы. Кроме них, на «холодных зимовках», в том числе ниже водосбросов плотин, можно встретить гоголей, хохлатых чернетей, красноголовых нырков, чирков-свистунков, больших крохалей, лутков, лысух, камышниц и других водоплавающих, а местами – даже чаек и цапель. Кстати, несколько лет назад именно чайки прекрасно зимовали в районе детского парка и несмотря на явную разницу в “весовой категории” отбирали хлеб у уток.

По возможности заранее пройдите намеченный маршрут. Скопируйте или зарисуйте план участка, который вы собираетесь обследовать (если есть возможность, используйте снимки на Google, Yandex-картах и других доступных вам интернет-ресурсах). В день учёта старайтесь выйти на маршрут утром (в сильный мороз, когда над водой висит непроницаемый морозный туман, лучше начинать маршрут не утром, а в середине дня, когда немного теплее). Обойдите водоём целиком, придерживаясь намеченного заранее маршрута. При проведении учёта вдоль рек и ручьёв прикиньте длину обследованного водотока в километрах и отметьте среднюю ширину русла. На небольших озёрах, прудах, водохранилищах, т.е. в тех случаях, когда есть возможность пересчитать всех птиц, находящихся на акватории, площадь её определите на глаз — в квадратных километрах, гектарах, квадратных метрах. Если птиц на свободном ото льда водоёме нет, обязательно отметьте этот факт.

При проведении учёта полезно иметь полевой бинокль и фотоаппарат. Бинокль просто необходим во время учёта вне населённых пунктов, где птицы, в отличие от городских уток, не подпускают близко. Визуальный подсчёт лучше дублировать фотосъёмкой, которую хорошо проводить широкоугольным объективом с последующей склейкой панорамы и подсчётом раздельно селезней и уток в Photoshop с использованием инструмента «счётчик» (в CS-5 — Меню «Анализ» — инструмент «Счётчик»).

Подойдя как можно ближе к птицам, постарайтесь пересчитать их два или три раза и сразу запишите результат в блокнот простым мягким карандашом (шариковая ручка может отказать на морозе). По возможности, отдельно подсчитайте самцов и самок (селезни уток выглядят ярко по сравнению со скромно окрашенными самками). Очень удобно проводить учёт вдвоём: один смотрит в бинокль и диктует, второй записывает результаты.

По возвращении необходимо сразу разборчиво переписать результаты учёта со схемой маршрута набело. При этом ни в коем случае не уничтожайте первичные материалы! У координаторов могут возникнуть вопросы, в таком случае они с вами свяжутся. В Орловской области координатором выступает Дмитрий Голубев. С ним можно связаться через любую из соцсетей — ВК, Фейсбук или Инстаграм.

Итоговые материалы должны содержать следующие данные:

Дата, время и место наблюдений (субъект федерации, административный район, в каком населённом пункте находится водоём или какой населённый пункт ближайший к водоёму).

Название водоёма или группы водоёмов.

Маршрут: начальный пункт — конечный пункт.

Погода в день учёта и её основные изменения; мешала ли погода учёту.

Площадь водоема или длина и ширина участка реки.

Ледовая обстановка (открытая вода, вода с участками льда, полыньи во льду и т.п.).

Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок.

Поведение птиц, их отношение к человеку.

Дополнительная информация (если есть).

ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон.

Итоги учёта, пожалуйста, перешлите региональным координаторам (при их отсутствии — на электронную почту Союза охраны птиц России mail@rbcu.ru). Список региональных координаторов акции смотрите на сайте и в социальных сетях Союза охраны птиц России. Также свои наблюдения можно внести через сайт iNaturalist.org в проект «Серая шейка-2022» https://www.inaturalist.org/projects/seraya-sheyka-2022.