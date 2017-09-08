Орловцев просят сообщать налоговикам об угонах авто

Орловцы не обязаны представлять в налоговую инспекцию документы, подтверждающие факт угона или кражи автомобиля. Однако, если попавший в беду человек не хочет нести дополнительные расходы, то можно представить в инспекцию по месту жительства заявление об освобождении от уплаты налога в связи с противоправными действиями в отношении транспортного средства. Инспекция сама направит запрос в уполномоченный орган для подтверждения данного факта и периода, с начала которого авто числится в розыске, и учтет полученную информацию при исчислении налога.

 

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Опубликовано 29 Дек 2017 в 11:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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