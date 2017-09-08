Орловцев просят сообщать налоговикам об угонах авто

Орловцы не обязаны представлять в налоговую инспекцию документы, подтверждающие факт угона или кражи автомобиля. Однако, если попавший в беду человек не хочет нести дополнительные расходы, то можно представить в инспекцию по месту жительства заявление об освобождении от уплаты налога в связи с противоправными действиями в отношении транспортного средства. Инспекция сама направит запрос в уполномоченный орган для подтверждения данного факта и периода, с начала которого авто числится в розыске, и учтет полученную информацию при исчислении налога.