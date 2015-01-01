Орловцев просят сообщать приметы бродячих собак

Очередное новшество изобрели орловские бюрократы. Если раньше достаточно было сообщить, что на прохожего напали собаки и указать район ЧП, то теперь от пострадавших требуется запомнить и подробно описать приметы «бродяг». В заявке на отлов бродячих животных необходимо указать: количество нападавших, место их скопления, а также внешние приметы, говорится в объявлении на сайте горадминистрации.

Напомним, область выделила в этом году дополнительные деньги на борьбу с нападающими на прохожих собаками. Занимается этой работой по-прежнему «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных». Полномочия городу в этой сфере так и не передали, хотя речь об этом идет с конца прошлого года. Заявки на отлов собак принимают по телефонам (факсу) 8 (4862) 72-03-96 и 75-84-05 или по электронной почте: gorvet_orel@mail.ru с указанием темы «Отлов безнадзорных собак».