24 мая 2019



Орловцев просят заранее обращаться за назначением пенсии, чтобы успеть всё уточнить

Орловцам, которые готовятся в скором времени стать пенсионерами, важно заранее представить в Пенсионный фонд документы, необходимые для оценки их пенсионных прав и дальнейшего назначения пенсии.

Как сообщили в пресс-службе ПФР, в 2019 году изменения пенсионного возраста затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений, граждане, дата рождения которых приходится на первое полугодие 2019 года, получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года, а граждане, рожденные во втором полугодии 2019 года – в первой половине 2020 года. То есть они получат право выйти на пенсию в возрасте 60 лет 6 месяцев мужчины и 55 лет 6 месяцев женщины.

Гражданам важно заблаговременно обратиться в Пенсионный фонд для оценки пенсионных прав. Процесс назначения трудовой пенсии зависит от множества законодательных нюансов, а так же от наличия всех необходимых документов. Бывает, что при обращении за пенсией у заявителей выявляются неправильные или исправленные записи в трудовой книжке. Кроме того, часто возникает необходимость выяснить, когда именно на протяжении всей трудовой деятельности гражданина его заработок был максимальным. Таким образом все, что влияет на размер пенсии и право ее установления уточняется ПОСЛЕ первичного обращения в Пенсионный фонд. И зачастую эти уточнения требуют времени.

Важным является и то, что помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года, но не ранее достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

Именно поэтому, несмотря на то, что в 2019 году уже произошло изменение пенсионного возраста, необходимо, чтобы каждый человек, которому подходит пора отправляться на заслуженный отдых, заранее обратился в ПФР с документами. Специалисты Пенсионного фонда оценивают имеющиеся документы, дают разъяснения по пенсионному законодательству, в необходимых случаях оказывают содействие в истребовании недостающих документов от юридических и физических лиц, заблаговременно направляют запросы в архивные органы, организации, проводят документальные проверки.

Благодаря этой предварительной работе к моменту достижения пенсионного возраста у гражданина готов весь пакет необходимых документов. А это значит, что ему остается лишь написать заявление о назначении пенсии и она будет назначена в 10-дневный срок со дня подачи заявления.

 

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Опубликовано 24 мая 2019 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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