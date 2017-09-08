Орловцев сегодня ждет одна из самых красивых ночей

Пик звездопада Леониды придется на ночь с 17 на 18 ноября, сообщили в московском планетарии. Осенний звездопад в созвездии Льва лучше наблюдать над восточным горизонтом. Каждую осень наша планета встречается с несколькими метеорными потоками. Самым ярким осенним звездопадом является ноябрьский метеорный поток Леониды. Время действия этого потока с 6 по 30 ноября. Но максимум приходится на ночь с 17 на 18 ноября. В 2017 году ожидается до 15 метеоров в час в зените.

Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) на восточном горизонте при ясной безоблачной погоде. Луна в 2017 году не помешает полюбоваться осенним звездопадом, так как находится недалеко от Солнца и 18 ноября проходит фазу новолуния.

Леониды самый известный метеорный поток. Он известен около 3 800 лет и назван по имени созвездия Льва, в котором расположен его радиант (область вылета метеоров). Создается впечатление, что метеоры-искорки вылетают из этого созвездия. Это очень яркие и быстрые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с. Интенсивность потока варьируется от года к году и зависит от плотности потока, через который проходит Земля.

Источником Леонид является комета Темпеля-Туттля, открытая в 1865 году. Она имеет ядро диаметром 4 километра и обращается вокруг Солнца приблизительно за 33,2 года. Каждые 33 года метеорный поток Леониды проливается необычайным метеорным дождем! Это связано именно с тем, что сама комета Темпеля-Туттля возвращается к Солнцу каждые 33 года. Самый яркий, зафиксированный в истории, поток Леонид пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся треков. Очевидцы говорили, что по своей частоте метеоры в тот момент едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада. Мощный метеорный дождь также наблюдался в 1966 году, тогда каждый час в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров.

Комета Темпеля-Тутля побывала вблизи Солнца последний раз в 1998 году и вернется в следующий раз лишь в 2031 г. Самое лучшее, на что мы можем надеяться до 2030 года -это пики Леонид около 15 метеоров в час и, возможно, иногда слабые всплески, когда Земля проходит рядом с плотным шлейфом метеорной пыли оставшимся от предыдущего прохождения кометы.