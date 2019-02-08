8 февраля 2019



Орловцев в частном секторе попросили определить места для сбора отходов

Городская администрация опубликовала комментарий по определению мест для сбора твердых коммунальных отходов. Жителям напомнили, что собирать отходы можно как в контейнеры и бункеры на специальных площадках, так и в пакеты, мешки или другие специально предназначенные для их сбора емкости (бесконтейнерный сбор). При этом, как заявили в пресс-службе городской администрации: «Отсутствие (значительная удаленность) контейнерной площадки не свидетельствует о невозможности оказания услуги по вывозу ТКО. В пределах многих улиц частного сектора контейнерные площадки не устанавливаются по причине необходимости соблюдения минимального удаления площадки от жилого дома (20 метров). Для обеспечения доступности услуги по вывозу ТКО жителям частного сектора необходимо совместно с председателем уличного комитета предварительно определить место бесконтейнерного сбора отходов и проинформировать о принятом решении администрацию города Орла, а именно отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта по телефонам (4862) 76-32-29, 47-49-21»

После комиссионного утверждения выбранного места, информация о необходимости вывоза отходов будет доведена администрацией города Орла до регионального оператора, который учтет потребность обслуживания нового места накопления ТКО при формировании маршрутов мусоровозов.

 

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Опубликовано 08 Фев 2019 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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