24 июля 2020



Орловцев в День Военно-морского флота, пригласили в музей Победы на онлайн-экскурсию

Гид расскажет о самых ярких страницах истории флота СССР. Экскурсанты увидят вооружение и боевую технику 1940-х годов: башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия, которые защищали советские базы от нападения вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны. Онлайн-гостям объяснят, как устроены морская железнодорожная установка ТМ-3-12, рубки подводных лодок Л-3 и Щ-307, а также торпедный катер «Комсомолец» проекта 123-бис. Напомним, все это будет проходить 26 июля – в ближайшее воскресенье.

Юные посетители Музея Победы познакомятся с историей Военно-морского через аудиоспектакль «Сказка о корабле и юнге» и мастер-класс «Смелый кораблик».

Кроме того, ко Дню Военно-Морского флота на сайте музея откроется виртуальная выставка «Реликвии Победы». Проект расскажет о судьбе подводной лодки М-60, которая в сентябре 1942 года потерпела крушение в Черном море, подорвавшись на минном заграждении. Онлайн-гости увидят кормовой флаг ВМФ СССР, поднятый с затонувшей подводной лодки. Флаг был передан в дар музею Борисом Кудрявцевым, сыном капитана подлодки Бориса Васильевича Кудрявцева.

 

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Опубликовано 24 Июл 2020 в 17:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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