Орловцев завтра ждет «День жестянщика»

Завтра на территории Орловской области ожидаются осадки и первый снег, — сообщили в пресс-службе МЧС. Учитывая, что далеко не все автолюбители успели сменить летнюю резину на зимнюю — в городе на первом утреннем гололеде возможен значительный рост ДТП, прозванный в народе «день жестянщика».

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии, 26 октября на территории области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем осадки, местами небольшие, в отдельных районах сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами туман, гололедица, утром и днем местами налипание мокрого снега. Ветер ночью восточный 3-8, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1°С…-6°С, днем -3°С…+4°С.